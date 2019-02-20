  • عاجل:أسعار الذهب تقفز 8 جنيهات في مصر بعد ارتفاعها عالميا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار الدرب الأحمر الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    بعثة المنتخب البارالمبية تغادر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة "فزاع"

    01:09 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    بعثة المنتخب البارالمبية تغادر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة "فزاع"

    بعثة المنتخب البارالمبية

    كتب- طه عبيد:

    غادرت بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى لرياضة ذوي الإعاقة "الرمي والجري" البارالمبية، مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، متجهة إلى الإمارات؛ للمشاركة في بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الجائزة الكبرى دبي 2019، التي تقام منافساتها في دبي تحت رعاية ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ حمدان بن محمد آلـ مكتوم، وبتنظيم وإشراف نادي دبي للمعاقين، خلال الفترة من 20 وحتى 28 من شهر فبراير الجاري.

    وأنهت السلطات، إجراءات سفر البعثة على رحلة مصرللطيران رقم MS912 المتجهة إلى دبي.

    وضمت البعثة 11 لاعبًا ولاعبة من ذوي الإعاقة في ألعاب مختلفة منها ألعاب القوى جري ورمي جلوس ووقوف، وجري على الكراسي المتحركة.

    تأتي هذه المشاركة لزيادة عدد فرص التأهل للاعبين وبحصولهم على التأهل يمكنهم المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، والتي تقام في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.​

    1

    المنتخب البارالمبية الإمارات ألعاب القوى رياضة ذوي الإعاقة

    الخبر التالى:

    رأيك يهمنا.. وزير التعليم يوضح دور الطالب في تقييم تجربة "التابلت"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان