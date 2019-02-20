بعثة المنتخب البارالمبية تغادر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة "فزاع"

كتب- طه عبيد:

غادرت بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى لرياضة ذوي الإعاقة "الرمي والجري" البارالمبية، مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، متجهة إلى الإمارات؛ للمشاركة في بطولة فزاع الدولية الحادية عشرة لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الجائزة الكبرى دبي 2019، التي تقام منافساتها في دبي تحت رعاية ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ حمدان بن محمد آلـ مكتوم، وبتنظيم وإشراف نادي دبي للمعاقين، خلال الفترة من 20 وحتى 28 من شهر فبراير الجاري.

وأنهت السلطات، إجراءات سفر البعثة على رحلة مصرللطيران رقم MS912 المتجهة إلى دبي.

وضمت البعثة 11 لاعبًا ولاعبة من ذوي الإعاقة في ألعاب مختلفة منها ألعاب القوى جري ورمي جلوس ووقوف، وجري على الكراسي المتحركة.

تأتي هذه المشاركة لزيادة عدد فرص التأهل للاعبين وبحصولهم على التأهل يمكنهم المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، والتي تقام في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل.​