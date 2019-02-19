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    وزيرة التضامن تشيد بمعرض حوار الألوان: أعمال متميزة ومتنوعة

    09:01 م الثلاثاء 19 فبراير 2019
    وزيرة التضامن تشيد بمعرض حوار الألوان: أعمال متميزة ومتنوعة

    غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

    كتب - محمد عاطف:

    افتتحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الثلاثاء، معرض "حوار الألوان" بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من الفنانين التشكيليين والنقاد.

    وأشادت "والي" بمستوى الأعمال المشاركة في المعرض، مؤكدة أن اهتمامها بمعارض الفن التشكيلي يعود إلى حبها الشخصي في الفن التشكيلي ومتابعة الحركة التشكيلية.

    وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض: لقد شاهدت اليوم أعمالا متميزة، لنخبة من الفنانات المشاركات في المعرض، وهو يحمل تنوعًا كبيرًا في اللوحات المشاركة ويعبر عن معاناة وقضايا المرأة.

    وأضافت: "رأيت اليوم تنوعًا كبيرًا في الموضوعات التي تناولتها اللوحات وكذلك في الخامات المستخدمة والألوان الزاهية".

    غادة والي التضامن الاجتماعي دار الأوبرا المصرية معرض حوار الألوان

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