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    بالأسماء.. إعلان الكشوف النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين

    06:06 م الثلاثاء 19 فبراير 2019
    بالأسماء.. إعلان الكشوف النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين

    نقابة الصحفيين

    كتب - مصطفى علي:

    أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، الكشوف النهائية لانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

    كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، أغلقت باب تلقي الطعون والتنازلات والذي بدأ من يوم الجمعة 15 فبراير، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

    وقال "عبدالرحيم" إن اللجنة ستعقد أيضا اجتماعا مع المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل؛ لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة أول مارس المقبل.

    وأضاف أن اللجنة ستناقش مع الزملاء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس الإجراءات اللازمة للدعاية الانتخابية واختيار المندوبين داخل اللجان الانتخابية وعملية الفرز.

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    نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي جمال عبدالرحيم

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