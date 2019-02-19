الموازنة الجديدة واجتماع مدبولي مع وزير التعليم.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذت قضايا الشأن المحلي على اهتمامات صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الصادرة اليوم الثلاثاء، وتنوعت الموضوعات بين الشأن الاقتصادي والسياسي، وجاء مقدمتها زيادة نسبة النمو إلى 6% ورفع معدل التشغيل بالموازنة الجديدة.

ففي الشأن الاقتصادي، أبرزت صحيفة الأهرام تصريحًا لوزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي كشف فيه النقاب عن أهم ملامح الميزانة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 والتي يجري إعدادها حاليًا وتعرض على مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس المقبل، وقال الوزير في تصريح للصحيفة: "إن الموازنة العامة تشهد تحولًا في السياسة المالية بهدف تحقيق الانضباط المالي وتخفيض العجز وزيادة الموارد وتوجيه الإنفاق الاستثماري إلي القطاعات التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة".

وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تسعى لرفع معدلات النمو إلى 6% وزيادة فرص التشغيل والإنفاق على التعليم والصحة والإسكان وخفض معدلات البطالة لتنمية الاقتصاد الكلي.

وفي مجال التعليم، أبرزت صحيفة "الأخبار" اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لمتابعة جهود تطبيق منظومة التعليم الجديدة ومناقشة ملفات أخرى مثل تجربة المدارس اليابانية وتوزيع التابلت على الطلاب والتعاقدات الموقعة مع المعلمين.

في السياق نفسه، أبرزت صحيفة "الجمهورية" إعلان محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، تقدم 430 ألفا لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين منذ فتح باب تلقي الطلبات، وقال إن الحصر المبدئي للعجز في المعلمين الذي استغرق 7 أشهر انتهى إلى وجود 98 ألفًا وبعد تطبيق قواعد تدارك العجز وصل إلي 68 ألفا.

فيما أبرزت الصحف تأكيد موقع "أويل برايس" الأمريكي المعني بشئون الطاقة، أن مستقبل النفط والغاز في مصر مشرق للغاية، مضيفًا أن الامتيازات الكبرى التي فازت بها شركات الطاقة الدولية خلال معرض EGYPS 2019 الذي انعقد الأسبوع الماضي تظهر شهية كبري لهذه الشركات في تلك المنطقة المهمة الناشئة في مجال الطاقة.



وشدد التقرير على أن قصة نجاح حقل ظهر يمكن أن يتم تدعيمها بمزيد من النتائج الإيجابية من جهود الاستكشاف الحالية في حقل نور البحري، ولو تحققت التوقعات، فإنه سيكون هناك مركز جديد للغاز، يجمع الإنتاج الإسرائيلي والقبرصي بالبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر. ​