وزير القوى العاملة يسلم ذوي الاحتياجات الخاصة عقود عمل بفنادق شرم الشيخ

القاهرة- أ ش أ:

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة اليوم الاثنين عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة عقود عمل بفنادق شرم الشيخ ؛ وذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة.

وقال سعفان : "إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة مصر بكم أجمل ؛ لتوفير فرص تدريب من أجل التشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال 38 مركزا ثابتا فضلا عن 13 وحدة متنقلة تجوب القرى والنجوع تابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة إضافة إلى عمل برامج توعية ونشر إنجازات ذوي القدرات الخاصة والتنسيق مع المحافظين؛ للبدء في تدريب أعداد منهم على مهن مناسبة لهم وفقا لنوع الإعاقة".

وفي ختام كلمته .. وجه وزير القوى العاملة التحية لذوي الاحتياجات الخاصة..مؤكدا أن كل ما يقدم لهم ليس من أشخاص، وإنما من مصر؛ وذلك اعترافا منها بقيمتهم، وقدرتهم علي العمل.

تضمنت الندوة عرضا لتجربة أحد الفنادق في تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين بالقطاع الخاص بالمحافظة وبعض الحالات الإنسانية من المعاقين ؛ وذلك بحضور مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة محمد عبدالرحمن.​