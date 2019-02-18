في 25 نقطة.. كيف استعدت الحكومة لـ "أمم أفريقيا"

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المُقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو القادم، وذلك لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المختلفة قبل إقامة البطولة.

وينشر "مصراوي" في 25 نقطة، خطة الحكومة المصرية لاستافة البطولة، خاصة أنها تتزامن ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

- تم تشكيل لجنة عليا برائسة مصطفى مدبولي، تهدف للتنسيق بين الوزارات، والجهات المختلفة، وإدارة النواحي الاقتصادية والعوائد غير المباشرة للبطولة، سواء فيما يتعلق بالعائد السياحي، أو الترويج والتسويق بوجه عام.

- يضم الهيكل التنظيمي المشرف على البطولة (العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن يكون وزير الشباب والرياضة مقررًا للجنة العليا - اللجنة المنظمة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة).

- تتمثل اختصاصات عمل رؤساء اللجان في وضع البرامج التنفيذية والزمنية لأعمال اللجان وتحديد اختصاصاتها، والمتابعة الدورية، وتذليل كافة الصعاب، وعرض تقارير دورية على مدير البطولة.

- وجه رئيس الوزراء باستعادة الزخم المرتبط بهذه البطولات، وذلك فيما يتعلق بحضور الجماهير.

- تعمل الكثير من اللجان المختصة على هذا الملف منها اللجنة التنفيذية، واللجنة المٌنظمة برئاسة رئيس اتحاد الكرة.

- وجه مدبولي بضرورة عمل الجميع كفريق واحد، والتنسيق بين مختلف الجهات.

- كلف مدبولي، وزارة السياحة بإعداد برامج سياحية للجماهير والوفود المختلفة، لزيارة المعالم السياحية، خاصة المدن الساحلية.

- كلف مدبولي، وزير الاتصالات، بالاستعداد بالتغطية اللازمة على أعلى مستوى سواء في مجال الاتصالات أو شبكة الإنترنت، والعمل على زيادة سرعة الإنترنت في محيط ملاعب المباريات.

- وجه مدبولي بتوفير الخدمات الصحية اللازمة وما يخص إصابات الملاعب، والاستعدادات لمواجهة أي مرضى أو مصابين بوجه عام.

- شدد رئيس الوزراء على ضرورة تواجد أكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف.

- أكد مدبولي، ضرورة الاستعداد الأمني وتنظيم عملية الدخول والخروج.

- وجه مدبولي، بالعمل على سرعة استخراج التأشيرات للوفود الرياضية، بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية.

- تعمل وزارة الشباب والرياضة على تأهيل وتطوير الاستادات قبل البطولة ومنها (القاهرة - بورسعيد - السويس - الإسكندرية - الإسماعيلية - السلام).

- شكلت وزارة الكهرباء فرق عمل وطواريء لتكون جاهزة على مدار البطولة.

- تم التأكد من صلاحية كافة المغذيات، ولوحات التوزيع والمحولات، والصيانة اللازمة لها.

- أعلنت الاتصالات ربط كل الاستادات بكابلات فايبر لضمان جودة وفاعلية سرعات الإنترنت، ولم يتبق سوى استاد السويس لتجهيزه.

- يتم التنسيق ليكون البث التليفزيوني أيضًا بكابلات الفايبر، كما تعمل الاتصالات على تحسين وتكثيف التغطية للخدمات الصوتية.

- من المقرر إنشاء حزمة خدمات صوتية وإنترنت من خلال الشركة المصرية للاتصالات للوفود والجماهير للمنتخبات المختلفة.

- تعمل الهيئة الوطنية للإعلام ، على عدد من الملفات منها "البث الرقمي" الذي من المتوقع أن يشكل نقلة كبيرة للغاية، والملف الثاني هو الإنتاج والنقل، ويتم حاليًا التعاقد لشراء سيارات الإذاعة الخارجية الإضافية اللازمة.

- وضعت الصحة خطة إسعافية للبطولة، بداية من وصول الفرق والوفود، وسيتم الإعلان عن خط ساخن ومركز اتصالات، يقدم الخدمة بـ3 لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وستكون هناك سيارات متخصصة للتعامل مع الحالات الخطرة.

- تعمل الصحة على توفير فرق الإسعاف المختلفة، بالإضافة إلى نقطة طبية في كل ملعب مجهزة على أعلى مستوى، وستوجد سيارات إسعاف في أماكن إقامة اللاعبين والوفود المشاركة بالبطولة.

- تم تجهيز عدد من المستشفيات لاستقبال أي حالات طارئة.

- شكلت التنمية المحلية 5 لجان للمرور على المحافظات التي تقام بها فعاليات البطولة لمراجعة الاستعدادات في المنشآت الرياضية، الصحية، الفندقية، المناطق والشوارع الرئيسية، المرافق العامة، خدمات الإطفاء والمرور، الساحات العامة وشاشات العرض والأنشطة الترفيهية والتسويقية والثقافية والرصد المرئي.

- أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تحديد 23 مستشفى داخل القاهرة كلها مجهزة لاستقبال الحالات الطارئة أثناء البطولة، و2 مستشفى في محافظة السويس وستكون كافة مستشفيات بورسعيد جاهزة خلال البطولة، خاصة أنه يجري الآن تطوير هذه المستشفيات استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

- تم التأكد من جاهزية الفنادق في المحافظات الـ5 لاستقبال الوفود، حيث يوجد العديد من الفنادق في القاهرة، وفي الإسكندرية توجد فنادق 5 نجوم و3 نجوم، كما يوجد فندقان جاهزان لاستضافة البطولة في السويس، وتوجد 5 فنادق في الإسماعيلية، كما يوجد فندق 5 نجوم في بورسعيد، بالإضافة إلى 6 قرى سياحية.