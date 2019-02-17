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طالبات السنية: "المدرسة سلمتنا مشتملات التابلت"

03:29 م الأحد 17 فبراير 2019
طالبات السنية: "المدرسة سلمتنا مشتملات التابلت"

تسليم التابلت لطالب مدرسة السنية الثانوية بنات

كتبت- ياسمين محمد:

أكدت طالبات مدرسة السنية الثانوية بنات التابعة لإدارة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، أن إدارة المدرسة، جمعت منهم أجهزة "التابلت" مرة أخرى بعد مغادرة محافظ القاهرة، وأعادت تسليمها للطلاب المستوفيين إجراءات التأمين، بجميع المشتملات.

وشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، عملية تسليم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السنية الثانوية بنات، بحضور محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وقالت أمينة خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن إدارة مدرسة السنية الثانوية بنات، راجعت مشتملات جهاز "التابلت" الذي جرى تسليمه لطالبات الصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أن باقي المشتملات جرى توزيعها على الطلاب عقب رحيل المحافظ.​

مدرسة السنية الثانوية بنات التابلت خالد عبد العال وزارة التربية والتعليم

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