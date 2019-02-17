رئيس جامعة الأزهر: الجامعة تتميز بوجود قطاع طبي متميز يقدم خدمة تليق بالمواطن المصري

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عازمة على استكمال تطوير المنظومة الصحية بمستشفياتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المحرصاوي -خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية اليوم الأحد بجامعة الأزهر، بحضور عمداء ووكلاء كليات الطب ومديري عام المستشفيات- إن الجامعة تتميز بوجود قطاع طبي متميز يقدم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.

وأوضح أن خطة تطوير المنظومة الطبية بالجامعة تشمل الإنشاءات، والتجهيزات، والمعدات، ومستلزمات التشغيل، والأدوية، والصيانة، والتغذية، والأمن، والنظافة، كما تتضمن العمل على توفير الاحتياجات اللازمة من الأطباء وطاقم التمريض، والصيادلة، والسكرتارية، والإداريين، والفنيين، والعمال.

وأشار إلى أنه يتابع بشكل مستمر تنفيذ خطة التطوير وبجدول زمني محدد للانتهاء من الإصلاحات والصيانة والتطوير بمختلف مستشفيات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.. مؤكدا حرصه الدائم على المرور ميدانيا والاستماع للمرضى والأهالي، في إطار سعيه الدائم لإيجاد الحلول المناسبة للارتقاء بالعمل داخل مستشفيات الجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط والتغلب على المعوقات.

وشدد رئيس الجامعة على أن الاهتمام بحياة وصحة المواطنين المترددين على مستشفيات الجامعة، وتقديم خدمة طبية متميزة وشاملة، تأتي في مقدمة أولويات إدارة الجامعة في ضوء توجهات الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.​