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    الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مؤسسة الأدهم للخدمات الثقافية بالقاهرة

    11:11 ص الأحد 17 فبراير 2019
    الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مؤسسة الأدهم للخدمات الثقافية بالقاهرة

    وزارة التضامن الاجتماعي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بقيد مؤسسة الأدهم للخدمات الثقافية والعلمية، والكائنة في مدينة نصر، والخاصة بتقديم هخدمات رعاية الاطفال والخدمات الثقافية والاجتماعية والدينية.

    ونص القرار على أن تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من 5 أمناء، على أن تكون قيمة رأس المال 50 ألف جنيه.

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    التضامن الاجتماعي مؤسسة الأدهم للخدمات الثقافية القاهرة الجريدة الرسمية

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