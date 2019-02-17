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    افتتاح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون.. اليوم

    05:00 ص الأحد 17 فبراير 2019
    افتتاح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون.. اليوم

    الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

    القاهرة - مصراوي

    تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بعد غد الأحد، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، والذي يقام في الفترة من 17 حتى 22 فبراير الجاري.

    ويشارك في المهرجان 24 فرقة من 17 دولة تمثل 3 قارات منها 11 دولة أفريقية هي(مصر، نيجيريا، المغرب، تونس، الجزائر، السودان، الكونغو الديمقراطية التي تحل ضيف شرف لهذه الدورة، موريشيوس، غانا، كينيا، توجو)، إلى جانب 6 دول أخرى من قارتي آسيا وأوروبا هي: (الصين، إندونيسيا، الأردن، فلسطين، بولندا، اليونان)، ويشتمل على 26 فعالية بالإضافة إلى كرنفال الثقافة وقت تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني صباح الجمعة 22 فبراير صباحاً.

    وتأتي الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون ، بداية احتفالات الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وإعلان محافظة أسوان عاصمة لشباب القارة، وهو ما يعد مردوداً لاستعادة الدولة مكانتها الريادية على المستويين الإقليمي والدولي.

    هذا المحتوى من

    Ma7shy
    مهرجان أسوان الدولي إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة أسوان أحمد إبراهيم

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