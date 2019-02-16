غدًا.. وزيرة الصحة تتفقد عددًا من المنشآت الطبية بقنا والأقصر

كتب - أحمد جمعة:

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدًا الأحد، إلى محافظتي قنا والأقصر؛ لتفقد عدد من المنشآت الطبية، والوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزيرة لكافة المحافظات، حرصًا منها على متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الوزيرة تضع محافظات الصعيد على رأس أولوية خطة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية بها.

ومن المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بمحافظة قنا وتستهلها بمستشفى قفط المركزي، ثم مستشفى التأمين الصحي بقنا، ومركز أورام قنا، وعقب انتهاء جولتها لمحافظة قنا، تتوجه إلى محافظة الأقصر، لتتفقد مستشفى اسنا، ثم مستشفى ارمنت.

كما تفتتح الوزيرة غدًا وحدة صحة الشيخ موسي، حرصا من الوزارة على التوسع في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

واضاف ان الوزيرة ستقوم بمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس الثانوية، بعددا من المدارس بمحافظة الأقصر، للتأكد من تنفيذ المبادرة وفقا للخطة الموضوعة.