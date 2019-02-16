هدوء سرعة الرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر المتوقعة بطقس اليوم

كتبت- عايدة رضوان:

توقع محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن تقل فرص سقوط الأمطار ظهر اليوم السبت على القاهرة والجيزة ومحافظات الصعيد، وتقتصر على السواحل الشمالية.

وعن نشاط الرياح ودرجات الحرارة، قال شاهين، لمصراوي، إنه من المنتظر هدوء سرعة الرياح على معظم الأنحاء، مشيرًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة الملحوظ يرجع إلى زيادة نشاط الرياح، متوقعًا أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا اعتبارًا اليوم.

وتعرضت القاهرة والجيزة ومناطق متفرقة، مساء أمس، الجمعة، لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة تزامنًا مع موجة الرياح الشديدة بالمحافظات.

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