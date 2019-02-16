أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

هدوء سرعة الرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر المتوقعة بطقس اليوم

07:01 ص السبت 16 فبراير 2019
هدوء سرعة الرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر المتوقعة بطقس اليوم

الطقس

كتبت- عايدة رضوان:

توقع محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن تقل فرص سقوط الأمطار ظهر اليوم السبت على القاهرة والجيزة ومحافظات الصعيد، وتقتصر على السواحل الشمالية.

وعن نشاط الرياح ودرجات الحرارة، قال شاهين، لمصراوي، إنه من المنتظر هدوء سرعة الرياح على معظم الأنحاء، مشيرًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة الملحوظ يرجع إلى زيادة نشاط الرياح، متوقعًا أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا اعتبارًا اليوم.

وتعرضت القاهرة والجيزة ومناطق متفرقة، مساء أمس، الجمعة، لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة تزامنًا مع موجة الرياح الشديدة بالمحافظات.

الطقس الأرصاد الجوية سرعة الرياح سقوط أمطار درجات الحرارة

الخبر التالى:

حدث ليلًا| سطو مسلح في الجيزة وأمطار بالدلتا وقصف سوريا واحتجاجات تونس
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان