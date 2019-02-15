"البيئة" تعاين مقلب قلين بكفر الشيخ والمدفن الصحي بمدينة السادات

القاهرة- (أ ش أ):

عاين فرع وزارة البيئة بمنطقة وسط الدلتا مقلب القمامة الواقع بمدينة قلين في محافظة كفر الشيخ، بناء على طلب تم تقديمه للوزارة للتأكد من حالة المقلب وعدم تأثيره على المنطقة المحيطة به.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الوزارة عاينت الموقع على الطبيعة، وأعدت تقريراً حول متابعة الموقف وذلك استجابة لطلب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

وأشار البيان إلى أن الوزارة عاينت كذلك المدفن الصحي المخصص لمحافظة الغربية بمدينة السادات، من قبل إدارة المخلفات من أجل الوقوف على وضعه الحالي، وتبين أن حالته مستقرة وتتم فيه أعمال الفرد والدمك والتغطية، ويجري التنسيق لإعادة تأهيل هذا المدفن داخل إطار العمل بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.