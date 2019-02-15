​وزير القوى العاملة يكلف بمتابعة أسباب الحريق بمشروع الطاقة الشمسية بأسوان

كتب- أسامة عبدالكريم:

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، الإدارية العامة للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة، ومدير مديرية القوى العاملة بأسوان، بمتابعة الحريق الذي نشب بإحدى الشركات التابعة بمشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان التابع لمحافظة أسوان.

وعرض الوزير تقريرًا عبر مديرية القوى العاملة بأسوان، يشير إلى أن الحريق الذي نشب بإحدى شركات المشروع جاء نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه، قبل وصول الحماية المدنية.

وسوف يتم إعداد تقرير شامل عقب إجراء تفتيش على المشروع بداية الأسبوع المقبل من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، للوقوف على وسائل الحماية المدنية المتوفرة بالمشروع.