"لدعم التنمية".. 9 لجان نقابية بأسوان تؤيد التعديلات الدستورية

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت عدد من اللجان النقابية بـ9 شركات من مختلف القطاعات بأسوان، الجمعة، موافقتها على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، "من أجل دعم الاستقرار ومواكبة عجلة التقدم والازدهار".

وأعلنت اللجان النقابية بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء تأييد تعديل الدستور المصري، إلى جانب اللجنة النقابية للعاملين بمصانع سكر ادفو، وذلك لـ"الحفاظ على استقرار مصرنا الحبيبة".

كذلك أيدت اللجنة النقابية للعاملين بفندق سوفتيل ليجند أولد كتراكت أسوان التعديلات، واللجنة النقابية للعاملين بالإدارة العامة لري أسوان، "حرصًا على استقرار بلدنا العزيزة وتقدمها ورقيها لما سيكون في التعديلات".

كما دعمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، واللجنة النقابية للعاميلن بالمركز الرئيسي وقطاع كهرباء أسوان بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ونقابة التمريض الفرعية بأسوان وأعضاء اللجنة النقابية بمصانع السكر بكوم امبو، والعاملين بشبكات نقل الطاقة الكهربائية بأسوان.

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