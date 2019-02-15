غدًا.. "العصار" يتوجه لأبوظبي للمشاركة في معرض "آيديكس 2019"

القاهرة - أ ش أ:

يتوجه الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، غداً السبت، إلى أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس 2019" والمقام خلال الفترة من 17-21 فبراير الحالي.

وتشارك وزارة الإنتاج الحربي في الجناح المصري بالمعرض لعرض منتجاتها من المعدات الدفاعية والتي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، ولأول مرة تشارك المدرعتان العسكريتان ST100-ST500 في معرض دولي عسكري يقام خارج البلاد، وتعد هذه المشاركة الثانية على التوالي لوزارة الإنتاج الحربي حيث شاركت وزارة الإنتاج الحربي في معرض الدفاع الدولي "أيديكس2017 ".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعددا من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض ، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في هذا المعرض فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة في التصنيع الحربي إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيا حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما تعد فرصة هامة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض "إديكس 2020" الذي سيقام في مصر في دورته الثانية بعد النجاح الذي حققه فى دورته الأولى العام الماضي.

جدير بالذكر إن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها نصيب كبير في مشاركتها بمعرض "إديكس 2018" الذي أقيم في مصر خلال الفترة من 3-5 ديسمبر 2018 حيث تم مشاركة (24) شركة إمارتية، وتم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي دولة الإمارات أبرزها لقاء رئيس أركان الجيش الإماراتي ورئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية بالدكتور محمد سعيد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي.