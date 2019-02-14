الشعب صاحب الكلمة.. عبدالعال يعلن إتاحة الكلمة لـ221 نائبًا بجلسة تعديل الدستور

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مناقشات النواب لتقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من (155) عضواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور، تضمنت حديث 221 نائبًا ما بين الأغلبية والأقلية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، الخميس، والتي تشهد تصويت نداء بالاسم على مبدأ التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه قد تحدث تعديلات في التقرير على مدار الجلسة، وفي الجلسة الأولى تحدث (51) عضوًا، والثانية (66) عضوًا، وفي الجلسة الثالثة (104) أعضاء، ليصبح إجمالـي عدد المتحدثين (221) عضوًا، منهم (126) عضوًا من الأغلبية، و(95) عضوًا من المعارضة، والأقلية، والمستقلين.

ولفت عبدالعال إلى أن المتحدثين التزاموا بحدود اللائحة والتقاليـد البرلمانية، ما سهـل الاستماع للرأي والرأي الآخر، والشعب في النهاية صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن.