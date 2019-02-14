السيسي يوافق على إنشاء مكتب محلي للوكالة الألمانية للتعان الدولي بالقاهرة

كتب – محمود مصطفى:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي " giz"، ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني بالقاهرة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على القرار، بعد أن واقف مجلس النواب في جلسته التي عقدت في الـ11 من نوفمبر الماضي.