وزير الإسكان يوجه بتوفير موارد للإنفاق الدائم على المدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير موارد للإنفاق الدائم على المدن الجديدة وسرعة حل مشكلات المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب ما ورد في بيان لوزارة الإسكان صباح اليوم الخميس.

وأكد الوزير، أهمية وضع أولويات للعمل في المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وضرورة توزيع وتحديد الأدوار والمسئوليات المختلفة، من أجل دفع العمل بجميع المشروعات السكنية والخدمية والتنموية الجاري تنفيذها.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة توفير موارد للإنفاق الدائم على المدن العمرانية الجديدة، وصيانة المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بها، وتعظيم العوائد من المشروعات المُنفذة.

كما طالب الوزير بسرعة حل مشاكل المستثمرين من أجل تحقيق المصالح المرجوة من المشروعات التي يتم تنفيذها، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل بالمدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن المشروعات المختلفة التي تتولى الهيئة تنفيذها، وتشمل مشروعات الإسكان بأنواعه المختلفة (الاجتماعي – المتوسط – الفاخر)، وكذا ترفيق الأراضي السكنية التي يتم طرحها لمختلف شرائح المجتمع، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة لخدمة سكان المدن الجديدة، ولا سيما المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة في محيط القاهرة الكبرى، حيث تُعد هي عصب المدن الجديدة، مُتعهدًا بزيادة الجهد المبذول في تنفيذ ومتابعة جميع المشروعات بالمدن الجديدة.

كما أكد المهندس علاء عبدالعزيز، والمهندس كمال بهجات، والمهندس جمال طلعت، مساعدو نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، أنهم يبذلون قصارى جهدهم في متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة؛ تنفيذًا لقرار وزير الإسكان بتكليفهم بمتابعة مشروعات (الإسكان الاجتماعي - سكن مصر - دار مصر - جنة، والمرافق)، بمجموعة من المدن لكل واحد منهم، تحت الإشراف المباشر للمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، وإعداد تقارير شهرية بأعمال المتابعة.

وأوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك خطة تنفذها الهيئة لطرح الأراضي السكنية، والاستثمارية، والخدمية، وكذا الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أنه يتم الاستعداد حاليًا لطرح وحدات بمشروع سكن مصر، وجنة بمدن: القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد.