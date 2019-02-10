وسائل الإعلام العربية والدولية تبرز كلمة السيسي خلال القمة الإفريقية

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

واهتمت وسائل الإعلام بتأكيدات الرئيس السيسي خلال كلمته، التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية في دورتها 32 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على ضرورة التعاون بين دول القارة السمراء.

وتحت عنوان "من أديس أبابا.. السيسي يطلق النسخة الأولى لـ"منتدى أسوان"، أبرزت قناة "سكاي نيوز" بالعربية كلمة الرئيس السيسي في جميع فقراتها الإخبارية على مدار الساعة.

واهتمت القناة بإعلان الرئيس السيسي عن إطلاق النسخة الأولى من "منتدى أسوان للتنمية المستدامة" خلال العام الحالي، حيث نقلت عن الرئيس قوله : "يسعدني أن أعلن إطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال عام 2019، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع بها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية في مدينة أسوان".

أما قناة "روسيا اليوم" الدولية تناولت الكلمة تحت عنوان "السيسي يؤكد أن الوحدة الإفريقية هى السبيل الأمثل لمواجهة التحديات".

ونقلت القناة عن الرئيس السيسي قوله خلال افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي "إنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الوحدة الإفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة التحديات"، مضيفا: "علينا أن نستمر في السعي سويا لطي صفحة النزاعات والصراعات في إفريقيا".

وأبرزت قناة "العربية" الإخبارية نشاط الرئيس السيسي خلال القمة. وأشارت القناة إلى أن قادة مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث فيما يخص سد النهضة، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثلاثي.

وعنونت قناة "الحرة" الأمريكية تقريرها بـ "مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي". وأبرزت تسليم الرئيس الرواندي بول كاجامي رئاسة الاتحاد الإفريقي للرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت: "تسلّم السيسي الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي في جلسة افتتاح القمة التي تستمر يومين في أديس أبابا".

أما قناة "فرنسا 24 " وضعت عنوانا للقمة "رئاسة الاتحاد الإفريقي تنتقل إلى مصر لأول مرة في تاريخ المنظمة". وأبرزت في خدماتها الإخبارية دور مصر في رئاسة الاتحاد الإفريقي وخطهها التنموية في القارة السمراء، فضلا عن التحديات الأمنية ولاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.