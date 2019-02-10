المحافظين: 6 قضايا تمثل أولوية لمصر بعد تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي

كتب- محمد نصار:

قال إبراهيم مطر، رئيس لجنة الشؤون العربية والأفريقية بحزب المحافظين، إن تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد عام 2002 يعد حدثًا تاريخيًا وتطورًا مهمًا جدًا خاصة بعد فترة من التوتر شهدتها العلاقات بعد خروج مصر من الاتحاد.

وأضاف مطر، في بيان، اليوم الأحد، أنه توجد 6 قضايا تمثل أولوية لمصر بعد تولي رئاسة الاتحاد تشمل (بناء جسور التعاون بين شعوب أفريقيا - التعاون مع الشركاء - التكامل الاقتصادي والإقليمي - التنمية الاقتصادية والاجتماعية - الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي - قضايا السلام والأمن).

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية والأفريقية بالحزب، أن هذه الأولويات تعكس المشكلات التي تمر بها القارة السمراء في الوقت الحالي الحالية، خاصة أن مصر لديها خبرة وتجربة عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي ساعدتها على تحقيق التنمية، وبالتالي يمكن أن تساعد هذه الخبرات البلدان الأفريقية الأخرى على تحقيق التنمية، حيث أن الحالة المالية للقارة تمثل أولوية قصوى لمصرأثناء فترة رئاستها، ويمكن أن يعزز الجهود المستمرة لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.

وأكد أن مصر تواجه عددًا من التحديات خلال فترة رئاستها للاتحاد خاصة مع توتر الوضع في ليبيا، والإرهاب في منطقة الساحل، والاحتجاجات المستمرة في السودان، والصراعات في جنوب السودان والصومال، وتأثير التغير المناخي، وإدارة نهر النيل، والنزاعات الحدودية وكلها ملفات ستوضح فيما بعد إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها ببراعه الأيام المقبلة عقب انتهاء مراسم تولي مصر رئاسه الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال اجتماعات القمة الأفريقية بأديس أبابا، ستعلن برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تصميم جواز السفر الأفريقي الموحد، الذي يسمح لحامليه بالتنقل بحرية بين دول القارة، على أن يختص الإصدار الأول منه برؤساء الدول والحكومات والهيئات الدبلوماسية ويدعم جواز السفر الموحد تسهيل حرية التنقل للأشخاص وتحفيز النمو الاقتصادي، ودفع الحركة من الرواج التجاري والاندماج الاقتصادي بين دول القارة وسيتم توزيع جواز السفر الموحد على جميع مواطني القارة، على أن يكون لكل دولة الاحتفاظ بالحق في إصداره وفقا لقوانينها ولوائحها الداخلية.

وقال مطر، إن مصر نجحت في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي قرارًا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية وسيتم اعتماد القادة الأفارقة برئاسة الرئيس السيسي، ذلك القرار خلال اجتماعهم غدا 11 فبراير 2019 في إطار اجتماعات القمة الأفريقية، وهذه الوكالة ستساعد على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الأفريقية، وفقا لأجندة أفريقيا 2063.