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    أحمد الشامي يترشح لمنصب النقيب والعضوية في انتخابات الصحفيين

    02:10 م الأحد 10 فبراير 2019
    أحمد الشامي يترشح لمنصب النقيب والعضوية في انتخابات الصحفيين

    نقابة الصحفيين

    كتب- مصطفى علي:

    تقدم أحمد الشامي، نائب رئيس تحرير "الجمهورية"، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين، وكذلك مقاعد العضوية فوق السن، في انتخابات التجديد النصفي، المقرر إجراؤها مطلع مارس المقبل.

    وقال الشامي إنه "يضع قضية رفع مستوى معيشة الصحفيين علي رأس أولويات برنامجه الانتخابي، من خلال ضم بدل التدريب والتكنولوجيا إلى الراتب، والعمل على تطبيق الحد الأدنى من الأجور، وبخاصة أن هناك حكمًا قضائيًا بأن يكون خمسة آلاف جنيه".

    وأضاف أن برنامجه الانتخابي يتضمن "حل أزمة الإسكان من خلال التواصل مع مختلف الجهات، وحل مشكلات الصحفيين في الصحف الحزبية والمتوقفة عن الصدور"، مشددًا على ضرورة ابتعاد النقابة عن الانتماءات السياسية، والاهتمام بعنصر التدريب.

    نقابة الصحفيين أحمد الشامي انتخابات الصحفيين نقيب الصحفيين

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