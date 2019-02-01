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    انطلاق ندوة لبحث تمكين المرأة الأفريقية ضمن فعاليات معرض الكتاب

    06:55 م الجمعة 01 فبراير 2019
    انطلاق ندوة لبحث تمكين المرأة الأفريقية ضمن فعاليات معرض الكتاب

    ندوة تمكين المرأة بمعرض الكتاب

    القاهرة -أ ش أ:

    انطلقت ندوة لتمكين المرأة الأفريقية، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات اليوم العاشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي والذي يعقد لأول مرة بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس في القاهرة الكبرى.
    وتشارك في ندوة "المرأة الأفريقية بين التحدي والتمكين"، الباحثة في الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة والإعلامية بالهيئة الوطنية للإعلام ام هاشم وهبه، وإجلال محمد عبد الحليم المسؤول الإعلامي والثقافي بالوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى الجامعة العربية.
    وجاءت انطلاقة قطار تمكين المرأة بفضل ما يوليه الاتحاد الأفريقي من اهتمام بحقوق المرأة ودعمها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية ، إذ أنها تمثل 70% من سكان القارة، ومن المرتقب أن يشهد قطار تمكين المرأة الأفريقية مزيدًا من التقدم في العام الجاري الذي تتسلم فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، خاصة وأنها حققت نجاحات مشهودة لدور المرأة المصرية في كل المجالات في المجتمع المصري.

    معرض الكتاب تمكين المرأة الافريقية

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