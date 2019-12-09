ضبط محاولة تهريب مستلزمات لجراحة الأسنان مع باكستاني بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب "عيادة" مستلزمات طب وجراحة الأسنان، أخفاها راكب باكستاني الجنسية داخل حقائبه ، فور وصوله من الامارات لبيعها وتحقيق مكاسب مالية كبيرة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .

وذكرت مصادر أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من الشارقة، اشتبه عبد اللطيف الحسيني رئيس قسم الجمارك فى حقائب راكب باكستاني قادم من دبى ترانزيت الشارقة القاهرة ، وبالعرض على طارق محمد مدير الجمرك قرر تكليف لجنة من كريم غريب مأمور اللجنة الجمركية وأمير مطر مدير الحركة والمشرف على الصالة لتفتيش حقائبه ، تبين وجود ١٤٥ كيلو جرام مستلزمات خاصة بعيادات طب وجراحة الأسنان مختلفة الأنواع داخل حقائبة .

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم ٣ إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحه الجمارك.