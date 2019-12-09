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سفير أوروجواي يغادر القاهرة بعد انتهاء فترة عمله

02:04 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
سفير أوروجواي يغادر القاهرة بعد انتهاء فترة عمله

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، كرستيانو إنريكي سفير أوروجواي بالقاهرة، بعد انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر سفير جمهورية أوروجواي، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادر على الطائرة المصرية المتجهة إلى مدريد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل برقية تهنئة من خلال سفارة أوروجواي بالقاهرة، إلى الرئيس تاباري فازكيز رئيس جمهورية أوروجواي للتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال ، اعتمد الرئيس خلال الأيام الماضية، السفراء الجدد بالقاهرة، القادمين من دولهم، لاستلام مهام عملهم، متمنيا لهم كل التوفيق كسفراء لدولهم بالقاهرة.​

مطار القاهرة الدولي كرستيانو إنريكي سفير أوروجواي بالقاهرة أوروجواي
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