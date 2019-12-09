انطلاق المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية بجامعة حلوان.. اليوم

كتبت- داليا شبل:

أعلن مركز الدراسات والتعاون البحثي الإفريقي، التابع لجامعة حلوان، عن انطلاق المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية: (التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها) اليوم الاثنين ويستمر حتى مساء الأربعاء القادم، بكلية السياحة والفنادق.

وحسب بيان الجامعة، من المقرر أن يتناول المؤتمر كيفية تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة في كل المجالات المعرفية والتطبيقية من خلال تقديم أبحاث علمية متخصصة تمثل ركيزة لصانعي القرار للانطلاق نحو آفاق مستقبلية واعدة.

وأوضحت الجامعة، كما يناقش المؤتمر عدة محاور هامة للنهوض بالقارة السمراء، تتمثل في التكنولوجيا الحيوية والتنمية المستدامة والصحة والتعليم والطاقة الجديدة والمتجددة والفنون والآداب والتراث.

كما يهدف أيضا إلى البحث في الاستثمار العقاري وصناعة التشييد والبناء.

وتابعت، هذا ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والعلماء في تخصصات متنوعة من جامعات مختلفة وبحضور رؤساء معاهد الدراسات الإفريقية، والمستشارين الثقافين للدول الإفريقية، وبعض الشخصيات العامة.​