"التموين" تعلن عن مناقصة لشراء زيت الطعام لطرحه على البطاقات

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مناقصة رقم 2 لسنة 2019 لتوريد زيت الطعام الخام المحلي بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد على أن يتم البدء في التوريد خلال الفترة من 20 يناير حتى 5 فبراير 2020.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، إن جلسة فض المظاريف ستكون الأربعاء المقبل لترسية العطاء على الشركات الفائزة وذلك في إطار تعزير المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الاستراتيجية وطرحها للمواطنين على البطاقات وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية.