وزير الإنتاج الحربي: التوعية السبيل الأهم لتحصين الأمن القومي

كتب- مصطفى علي:

قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن جيله نشأ قارئًا لجريدة الأهرام في فترة الستينيات، مضيفًا أنها كانت فترة زاخرة بالمشروعات القومية، شكلّت الأهرام فيها وجدان الشعب المصري.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة التحضيرية لمؤتمر الشأن العام المنعقدة بمؤسسة الأهرام، اليوم السبت: "نحن متأثرون بما يدور في منطقتنا من تحديات تؤثر على الأمن القومي، وحولنا عدد كبير من الدول التي تنهار وتعاني عدم الاستقرار، فضلًا عن التحدي الداخلي، وهو الإرهاب الذي يتصل بالتحديات الخارجية، وعلى سبيل المثال فإن انهيار الوضع في ليبيا أدى لاتخاذها ملاذًا للإرهابيين لإطلاق عملياتهم في مصر".

وشدد وزير الإنتاج الحربي، على أن مصر حققت منذ يونيو 2014 إنجازات على الأرض لا ينكرها إلا جاحد، وبعد الأحوال الصعبة التي كانت البلاد عليها، أصبحت المؤسسات الدولية للتنصنيفات الاقتصادية تحسن تصنيف مصر يومًا بعد يوم.

وأشار إلى أنه بعد 10 سنوات من استمرار مصر على هذه الوتيرة: "لابد أن نفكر كيف ستكون مصر وأن نكون على استعداد لمواجهة من يكره تقدمها، لذا يصبح أمننا القومي على المحك.. وبينما نتقدم وننجز هناك دول لا تحب أن نصل إلى هذا التقدم".

وانتهى العصار إلى أن التوعية هي السبيل الأهم لتحصين الأمن القومي، قائلًا: "شبابنا لا يقرأون الجرائد ولا يشاهدون الشاشات، وما يشكل الفيسبوك وجدانهم، والشباب المصري واعد ورائد، والمهم من يجد من يتعهده ويتولى إفهامه".