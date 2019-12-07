بعد إلغاء زيارتها للإسماعيلية.. وزيرة الصحة في الأقصر غدًا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ستزور محافظة الأقصر، غدًا الأحد؛ لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وقال "مجاهد" في بيان اليوم، إن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الجديدة يشمل محافظتي الأقصر وجنوب سيناء مطلع شهر مارس المقبل.

كانت وزارة الصحة، أعلنت صباح اليوم تأجيل زيارة وزيرة الصحة، إلى محافظة الإسماعيلية.

وأرجعت الوزارة تأجيل زيارة الوزيرة إلى "لتزام طارئ لوزيرة الصحة ومحافظ الإسماعيلية".

وقال خالد مجاهد إن فريق العمل من قيادات وزارة الصحة، استكملوا جولة اليوم على المنشآت الطبية الجاري تطويرها بمحافظة الإسماعيلية، على أن يتم رفع تقرير لوزيرة الصحة عن نتائج الجولة، وتحديد موعد جديد لزيارة الوزيرة للمحافظة.

ولم تفصح وزارة الصحة عن الالتزام الطارئ الذي تسبب في تأجيل زيارة الوزيرة إلى الإسماعيلية.

وفقا للبيان، يأتي ذلك في إطار الزيارات الميدانية لوزيرة الصحة والسكان لمتابعة الاستعدادات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات تسجيل الأسر بالوحدات، وتذليل اى عقابات قد تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.