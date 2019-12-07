إحباط محاولة تهريب شاشات محمول مع راكب في مطار برج العرب

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من شاشات الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات، مع راكب قادم من الإمارات، أخفاها بين طيات ملابسه، لتضليل الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط "فلاي دبي" القادمة من الإمارات، اشتبه كارم محمود مأمور الحركة وهشام عقل رئيس الوردية، في الراكب "م. ا."، وبالعرض على مصطفى العربي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من كريم صبحي وكارم محمود وعلي محمد وجورج شاكر وجمال الطحان، تحت إشراف هشام عقل رئيس الوردية، لتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود 433 شاشة هاتف محمول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وإحالة الراكب للنيابة، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.