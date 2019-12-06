انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "الوفد مع الشباب" في السويس

كتبت- ميرا إبراهيم:

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر "اليوم الواحد لشباب الوفد" الثاني، ضمن مبادرة "الوفد مع الشباب"، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، والذي تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة السويس بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة محمد فؤاد.

ويُحاضر في المؤتمر الكاتب الصحفي عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، في ندوة بعنوان "الوفد وترسيخ دولة المواطنة"، والدكتور هاني صبري حنا، مدرس بكلية التربية في جامعة السويس، الذي ينظم ورشة عمل عن "المواطنة والوعي السياسي"، وراضي شامخ نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد.

وقال محمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، وسكرتير عام مساعد الحزب، إن شباب محافظة السويس هم أصحاب الهمم والنشاط، ومنبع الحيوية.

وأكد "فؤاد" أن حزب الوفد الذي يُعد مدرسة سياسية تاريخية كبيرة، يسعى جاهدًا لتوفير التدريب اللازم للشباب وتأهيلهم للسوق العمل السياسي والعمل العام، مشيرًا إلى أن الوفد حمل على عاتقه هذه المهمة على يد أساتذة ومتخصصين وخبراء من أبناء حزب الوفد، من لهم باع في العمل السياسي، وأصحاب الخبرات والتجارب في الاستحقاقات الانتخابية بأشكالها المختلفة سواء كان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية.

وأوضح "فؤاد" أن فكرة معسكر اليوم الواحد هي استكمال لمعسكر شباب الوفد الذي أقيم في العين السخنة وكان انطلاقة لإعداد كوادر سياسية شبابية ذات رؤية علمية سليمة، لافتًا إلى أن هذا التأهيل كان سببًا في دعم الدولة بكوادر هي الآن تشغل مناصب قيادية آخرها تعيين نواب محافظين من تنسيقية شباب الأحزب منهم شباب ممثلين حزب الوفد.​