تفاصيل لقاء عبدالعال بوزير الصحة في جنوب السودان

كتب- أحمد علي:

التقى اليوم الأربعاء، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق مع رياك جاي وزير الصحة بجنوب السودان، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجنوب السودان على رأس وفد برلماني.

خلال اللقاء، أكد الدكتور عبدالعال رئيس مجلس النواب على حرص مصر على تفعيل التعاون مع الأشقاء في جنوب السودان ونقل خبراتها في مجال الصحة في ضوء مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحية على مستوى القارة الإفريقية، ونسعى إلى دعم البنية التحتية للأشقاء في جنوب السودان في مجال الصحة في ضوء المشروعات المصرية الصحية في جنوب السودان، مؤكداً على أن التزام مصر ناحية الأشقاء في جنوب السودان نعتبره من قبيل الواجب الأخوي والأخلاقي تجاه الاشقاء، مشيرا إلى أن تلك الزيارة ليست مجرد زيارة بروتوكولية إنما أتينا للوقوف على الحقائق وتقديم دعم حقيقي.

من جانبه، رحب رياك جاي وزير الصحة بجنوب السودان بالدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق، مؤكدا أن الزيارة تأتي لنا بالخير والسلام ومصر لم تكتف بمجرد الترحيب السياسي إنما ترجمت مواقفها المؤيدة للجنوب عمليا.

وأكد أن مصر لم تنحز لأي طرف في الملف السوداني ودائما ما بحثت عن السلام العادل للجميع كما أن مصر لعبت دورا كبيرا من سواء من خلال الاتحاد الأفريقي

أو عضويتها في مجلس الأمن وموقفها مشرف تجاه جنوب السودان، ومقدما الشكر للدولة المصرية لدعمها المتواصل لجنوب السودان في مجال الصحة.

أكد أنه لا يمكن الحديث عن أي نظام للصحة في جنوب السودان بدون مصر بالإشارة لتدريب مصر الأطباء وطواقم التمريض في جنوب السودان، مشيراً إلى أن مصر كانت سباقة في فتح جامعاتها لتدريب أطبائنا في جميع التخصصات، كما أن طلبة جنوب السودان يحصلون على معاملة متكافئة مع الطلبة المصريين دون تمييز وهذا أمر لا ننساه، ومنوهاً إلى أن العيادات المصرية والقوافل الطبية تجوب أقاليم جنوب السودان وقدمت لنا الاغذية والأدوية والمستلزمات الطبية.

جدير بالذكر أن وزير الصحة بجنوب السودان رياك جاي خريج كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية وعين وزيرا للصحة في حكومة جنوب السودان منذ عام ٢٠١٣ ويتحدث العربية بلهجة مصرية خالصة.​