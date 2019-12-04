مصر للطيران تبدأ زيادة رحلاتها إلى طوكيو 25 ديسمبر الجاري

كتب- محمد عبيد:

تبدأ شركة مصر للطيران زيادة رحلاتها إلى طوكيو 25 ديسمبر الجاري، لتصبح 3 رحلات أسبوعيًا بدلا من رحلتين، تزامنا مع الموسم السياحى الشتوي، ودعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة من السوق الأسيوي.

يأتي ذلك من منطلق حرص مصر للطيران على التواجد في السوق الياباني، فضلاً عن أهمية رحلات طوكيو في تغذية خطوط مصر للطيران بالمسافرين عبر القاهرة إلى أوروبا وأفريقيا وخطوط ما بعد القاهرة.

يذكر أن زيادة عدد الرحلات بين مصر واليابان يعود إلى ارتفاع حجم الطلب والحجوزات السياحية من السائح الياباني، خاصة خلال الموسم السياحي الشتوي، والذي يمثل ذروة توافد اليابانيين إلى المقصد السياحي المصري.