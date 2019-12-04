وزيرة البيئة: مصر قفزت للمركز 24 في دليل الأداء لتغير المناخ

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عقب عودتها للقاهرة بعد المشاركة في القمة الرئاسية لتغير المناخ بمدريد، إن مصر قفزت 4 مراكز في قائمة دليل الأداء لتغير المناخ لعام 2019 لتحل المركز 24 من أصل 57 دولة تضمنها التقرير على مستوى العالم بعد حجب المراكز الثلاثة الأولى، وذلك بفضل السياسة الوطنية التي انتهجتها مصر للتصدي لآثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية.

وأضافت فؤاد، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه طبقًا للدراسة التي أعدها دليل أداء تغير المناخ 2019، حصلت مصر على مجموع نقاط 57.49 نقطة لتواصل مصر التقدم بين دول العالم بخطتها الواعدة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

ويتكون دليل الأداء لتغير المناخ من 14 مؤشرًا فرعيًا لقياس التقدم المحقق في 4 مجالات ذات صلة بالتغيرات المناخية وهي: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام الطاقة، والسياسات المناخية.

وأظهر الدليل تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا جعلها تدخل ضمن قائمة الدول مرتفعة الأداء حيث أحرزت نجاحًا في مجال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري باحتلالها المركز الخامس فيه محققة 33 نقطة كما تقدمت في مجال استخدام الطاقة باحتلالها المركز الثامن ضمن الدول التي شملها التقرير.

ومن أهم المشروعات التي ساهمت في تحقيق هذا المركز المتقدم المشروعات البيئية الكبرى حيث تم إقامة ما يقرب من ثمانية مشاريع أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح، ومحطة سد أسيوط للطاقة الكهرومائية والوادي الجديد ومحافظة البحر الأحمر.