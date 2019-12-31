​الري تعلن مشروعاتها لحماية الشواطئ من التآكل خلال 2019

القاهرة - أ ش أ:

أكد تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء، حول جهود وأنشطة الهيئة العامة لحماية الشواطئ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2019 - 2020) في مجال حماية الشواطئ، أنه تم القيام بعدة مشروعات للحماية من النحر والتآكل على امتداد أكثر من 3500 كيلومتر.

يأتي ذلك في ضوء التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه السواحل المصرية والناجمة عن التغيرات المناخية وما تعانيه الشواطئ من الصراع المستمر ضد الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية، الأمر الذي يؤدي إلى ظاهرة تآكل الشواطئ والنحر وتداخل مياه البحر بدلتا النيل.

وقال المهندس عاشور راغب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ: "إن الهيئة نفذت حزمة من المشروعات في نطاق محافظة الإسكندرية، شملت إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربي والرصيف البحري (مرحلة أولى) لحماية ساحل وكورنيش الإسكندرية من مشاكل النحر والغمر بمياه البحر واستعادة الشاطئ بالمنطقة من بئر مسعود حتى المحروسة بطول حوالي 2 كيلو متر بتكلفة إجمالية 188 مليونًا و900 ألف جنيه مليون جنيه".

وأضاف: "أن تكلفة ما تم إنجازه خلال الفترة السابق ذكرها بلغت 31 مليونًا و666 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 38.15% حتى الآن، وكذلك استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة واللسان الغربي والرصيف البحري (مرحلة أولى) لحماية ساحل وكورنيش الإسكندرية من مخاطر الفيضان البحري"

وأوضح أنه تم أيضًا تدعيم وتطوير أعمال الحماية أمام كورنيش المنشية لحماية منطقة كورنيش الإسكندرية أمام مجمع المحاكم بالميناء الشرقي، فضلًا عن تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباي مرحلة أولى من هجوم الأمواج البحرية العاتية، والتي كانت تهدد بانهيار القلعة كأحد أهم الآثار التاريخية بتكلفة إجمالية 235 مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة ما تم إنجازه حتى الآن 58.798 مليون جنيه بنسبة تنفيذ منذ بدء المشروع حتى الآن 31.07%.

وأشار إلى أنه تم تدعيم الحائط الغربي برشيد البحيرة؛ لإعادة تأهيل الحائط البحري غرب مصب فرع رشيد، مما يمثل حماية للمنطقة غرب مصب النيل فرع رشيد من مخاطر الغمر بمياه البحر والنحر البحري، وكذا حماية بعض المواقع العسكرية بالمنطقة غرب مصب النيل فرع رشيد بتكلفة إجمالية 70.859 مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة ما تم إنجازه حتى الآن 28.089 مليون جنيه بنسبة تنفيذ منذ بدء المشروع حتى الآن 100%.

ونوه بأنه في نطاق محافظة دمياط تم استكمال مشروع تكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة (الجزء الجنوبي) لتطهير بحيرة المنزلة، مما يحسن جودة المياه بها وزيادة الثروة السمكية، ما يعود بأثر إيجابي على صحة المواطنين ورفع مستوي المعيشة لهم، وتكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة (الجزء الشمالي) لاستكمال أعمال التكريك بالمنطقة.

ولفت إلى أنه في نطاق محافظة كفر الشيخ، تم تنفيذ أعمال حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي (كوتشنر) لحماية المنطقة شرق وغرب مصب مصرف الغربية الرئيسي من ظاهرة النحر البحري، وكذا حماية الأراضي الزراعية والتجمعات السكنية شرق المصرف، وكذلك تكريك مصب المصرف لضمان تصريف المياه الزائدة عن المصرف إلى البحر، مما يعطي حماية للأراضي الزراعية والمنشآت على جانبي المصرف من تهديدات الغرق من مياه المصرف.

وأوضح المهندس عاشور أن هذه الأعمال تعمل على حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون شرق الروؤس (مرحلة أولى) لحماية المنطقة الساحلية شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي كوتشنر، وحماية الأراضي الزراعية بالمنطقة شرق الرؤوس، وكذلك حماية سواحل متفرقة بكفر الشيخ بالتغذية بالرمال لحماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي كوتشنر وحماية الأراضي الزراعية بالمنطقة شرق الرؤوس.

يُذكر أن الهيئة قد قامت بتنفيذ حزمة من المشروعات في نطاق محافظة مطروح، تضمنت حماية شواطئ منطقة شاطئ الأبيض لحماية الشاطئ من مخاطر النحر البحري وتراجع خط الشاطئ، مما يساعد على تنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالمنطقة، وحماية وتطوير شاطئ خليج مطروح لحماية منطقة خليج مطروح من مخاطر النحر البحري وتراجع خط الشاطئ، مما يساعد على حماية الاستثمارات الوطنية بالمنطقة الشاطئية.

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