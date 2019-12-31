انتشار عناصر بالقوات المسلحة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد- فيديو

كتب- محمود مصطفى:

بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية، ضمن احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وحسب بيان، جرى الدفع بالعديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية، وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية في نطاق مسئوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات.