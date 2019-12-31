أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

اليوم.. انطلاق مؤتمر "اليوم الواحد" لأدباء جنوب سيناء

03:01 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
اليوم.. انطلاق مؤتمر "اليوم الواحد" لأدباء جنوب سيناء

اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء

كتب- محمد عاطف:

تنطلق صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لأدباء جنوب سيناء، بعنوان "الاتجاهات الحديثة في معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة"، بالمسرح الشتوي لقصر ثقافة طور سيناء.

يترأس المؤتمر الدكتور نصر الدين خضري أحمد، والدكتور أحمد بدير، أمين عام المؤتمر.

يتضمن برنامج المؤتمر الافتتاح يليه عرض لمسرحية "المولد" تأليف عاطف عبدالرحمن، وإخراج جمال مهران، لفرقة المسرح لذوي القدرات والهمم التابعة للشباب والرياضة، يليها مجموعة من الكلمات، لرئيس المؤتمر وأمين المؤتمر، ومدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وتكريمات بجانب افتتاح معرض لذوي الإعاقة.

جنوب سيناء مؤتمر اليوم الواحد لأدباء جنوب سيناء مسرحية المولد نصر الدين خضري أحمد

الخبر التالى:

اليوم.. "الصحفيين" تنظم احتفالية للأعضاء الحاصلين على تأشيرات العمرة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان