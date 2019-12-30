بعد استئناف الرحلات.. السائحون البريطانيون يرحبون بالعودة لشرم الشيخ - فيديو

كتب- محمد سامي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو سلط من خلاله الضوء على ردود أفعال السائحين البريطانيين عقب عودة رحلاتهم المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، والذين أشادوا جميعاً بهذا القرار، معربين عن سعادتهم بالعودة مجدداً لمدينة شرم الشيخ والتي تتمتع بالعديد من المقومات السياحية التي تجعلها الوجهة السياحية المفضلة والتي تلقي رواجاً كبيراً لديهم.

يأتي ذلك تزامنا مع استئناف الرحلات الجوية البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ، بعد قرار الحكومة البريطانية رفع حظر الطيران البريطاني لمطار شرم الشيخ الدولي.

وجاء بالفيديو، إشادة السائحين البريطانيين أيضاً بالإجراءات الأمنية المتبعة في المطار، وكذلك بعمليات التطوير والتحديث التي يشهدها، كما أشاد "بيتر كيرنز" المدير التنفيذي لإحدى شركات السياحة البريطانية، بعودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ، مؤكداً أن ذلك يبعث برسالة مفاداها أن شرم الشيخ أصبحت جاهزة لاستقبال المزيد من الرحلات، خاصة أن مطار شرم الشيخ واحداً من أكثر المطارات أمناً.

الجدير بالذكر، أن قرار رفع الحظر قد جاء نتيجة تحسن الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية بشكل عام لاسيما مطار شرم الشيخ، بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات سواء في المطارات أو المناطق السياحية, كما يعد القرار في الوقت نفسه رسالة قوية لعمق العلاقات بين الدولتين ويبعث برسالة طمأنة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، ودليلاً قوياً على أن الحكومة المصرية تضع أمان السائح كأولوية تحرص على تحقيقها بكافة السبل وبما يتماشى مع المعايير الأمنية الدولية التي يتم تطبيقها في أكبر مطارات العالم وهو ما أشادت به العديد من الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية.​