وزير التموين يتلقى تقريرًا عن توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية

كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، تقريرًا عن توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية.

وأظهر التقرير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لـ6 أشهر، ويكفي مخزون الزيت لـ4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة التي تكفي لـ3 أشهر.

وانتهت شركتا الجملة (العامة والمصرية) التابعتان للقابضة للصناعات الغذائية، من صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2019 بنسبة 100%، وجارٍ تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) السلع التموينية عن شهر يناير 2020.

وشدد المصيلحي على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلًا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

وأكد المصيلحي أن وزارة التموين تبرم حاليًا مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية، استعدادًا لشهر رمضان المقبل، بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وأصدر المصيلحي تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

ويأتي ذلك في ظل استمرار سياسة وزارة التموين بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.​