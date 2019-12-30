المتر التجاري وصل لـ180 ألف جنيه.. جنون الأسعار يضرب بدر والشروق والعاصمة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد المزاد الذي أقامه جهاز مدينة بدر، لبيع محلات تجارية ووحدات إدارية، طفرة كبيرة في الأسعار، حيث سجل أعلى سعر للمتر التجاري 182 ألف جنيه لمحل بنشاط حلواني وكشري، كما سجل سعر المتر 175 ألف جنيه لمحل بنشاط مطعم.

الارتفاع الكبير في أسعار المحلات لم يكن في مدينة بدر فقط، لكن سيطر على كل المزادات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.

وينشر (مصراوي) أسعار المتر التجاري في المدن الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

مدينة بدر:

في آخر مزاد عقد في مدينة بدر يوم 26 ديسمبر، سجل أعلى سعر للمتر التجاري 182 ألف جنيه، لمحل بنشاط كشري، و93 ألف جنيه لنشاط صيدلية، و175 ألف جنيه للمتر لمحل بنشاط مطعم، بينما وصل سعر أقل متر 40 ألف جنيه بنشاط حلاقة.

مدينة الشروق:

وفي مدينة الشروق كان آخر مزاد من شهر تقريبًا، حيث تم بيع 6 محلات تجارية وصيدليتن بنظام المزاد العلني بين الحاجزين.

وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن سعر المتر في المحلات التجارية وصل لـ55 ألف و500 جنيه، بينما سجل سعر المتر في الصيدلية 75 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه يتم توفير المحلات وفقًا لحاجة المواطنين لأنشطة معينة، وبهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محل إقامتهم.

العاصمة الإدارية:

تعتبر العاصمة الإدارية من أكثر المدن التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين للحصول على قطع أراضي سواء عمرانية أو خدمية، حيث بدأت شركة شركة دولمن للتطوير العقاري، تنمية 3 مشروعات إدارية وتجارية في العاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن حصلت على 3 قطع أراض من وزارة الإسكان بالحي السكني الثالث، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه.

وقال عبدالعظيم خليل رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم طرح بيع عدد من المحلات والوحدات الإدارية والتجارية للبيع، بأسعار تبدأ من 65 ألف جنيه للمتر التجاري و40 ألف جنيه للمتر الإداري.

مدينة العبور:

شهدت مدينة العبور الجديدة، أول مزاد علني لبيع عدد من المحلات التجارية، وسجل سعر المتر فيها 88 ألف جنيه.

وشمل المزاد بيع 18 محلًا تجاريًا وصيدليتن بمساحات تصل لـ20 مترًا للمحال التجارية، وحوالي 40 مترًا للصيدلية، وبلغ إجمالي القيمة البيعية للمزاد ما يقرب من 27 مليون جنيه.

ووصل سعر المتر في المحلات التجارية لـ76 الف جنيه، بينما كان أقل سعر 45 ألف جنيه، أما سعر المتر المربع في الصيدليات فبلغ نحو 88 ألف جنيه.

دمياط الجديدة:

وفي مدينة دمياط الجديدة تم بيع 7 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (19 مترًا وحتى 40 مترًا بالسوق التجارى بالمجاورة 34 بالحي السكني السادس جنوب عمارات مشروع دار مصر.

ووصل سعر المتر في المحلات التجارية لـ132 ألف جنيه، بينما سجل أقل متر 100 ألف جنيه، أما سعر المتر في المحلات بنشاط صيدلية سجل 70 ألف جنيه.

وتراوحت أسعار الوحدات الإدارية والمهنية ما بين 13 ألف و18 ألف جنيه للمتر.