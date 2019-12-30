طلب إحاطة في البرلمان بعد التعدي على 475 فدانًا بالإسماعيلية

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والداخلية، بشأن التعدي على أراضي الخريجين بقرية الأماني بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح "فؤاد"، في بيان له اليوم الأحد، أن عدد من الخارجين على القانون تعدوا على أراضي الخريجين بقرية الأماني، المخصصة لهم منذ عام 2005، ونتيجة هذه التعديات يصعب على الخريجين استلام الأراضي، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوطين المناطق الجديدة بمختلف المحافظات، للخروج من حيز الرقعة الضيقة، وتعمير المناطق الجديدة.

وأضاف، أن مساحة الأراضي تبلغ 475 فدانًا، وعدد الخريجين المتعدى على حقوقهم 71، بواقع الزراعة الخامسة قرابة 220 فدانًا مخصصة لـ38 خريجًا منتفعًا، والزراعة الثامنة مساحة 255 فدانًا، مخصصة لـ32 خريجًا منتفعًا.

وتابع: "هذه التعديات تسبب في تلفيات تجاوزت 850 ألف جنيه، خلافًا لما حققه المعتدين من أرباح نتيجة هذا التعدي، ووفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، بإزالة التعديات على كافة أراضي الدولة، وصدور قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتقسيم وتحديد القطع، حتى يتسنى لها تسليم الخريجين حقوقهم المهدرة منذ عام 2005، إلا أنه حتى هذه اللحظة يتعذر تنفيذ تلك القرارات بشكل يحقق الأهداف المرجوة منها وتحقيق الصالح العام".