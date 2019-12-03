محافظ القاهرة يجتمع بوفد صندوق القروض الإيطالي لبحث تطوير شق التعبان

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كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الدكتور لوكا ماشي ممثل صندوق الودائع والقروض الايطالي والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حالياً لبحث سبل التعاون بين الجانبين لتطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية وذلك بحضور الدكتور بيترو تومباتشيني المستشار التجاري للسفارة الايطالية بالقاهرة، والينا مررا الملحق التجاري للسفارة الايطالية بالقاهرة، والمهندس سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من ممثلي الشركات المصرية لصناعة الرخام بمنطقة شق الثعبان.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الايطالية والتي تتسم بالتنوع في جميع المجالات ومن أهمها صناعة الرخام والجلود والأثاث وهي المجالات التي تحتل فيها مصر ترتيباً عالميا، مشيراً إلى ترحيب المحافظة بمساهمة الخبرة الايطالية في تطوير منطقة شق الثعبان لتطوير صناعة الرخام والجرانيت التي تشتهر بها إيطاليا من خلال تحديث الآلات والمعدات وتقديم التدريب الحرفي اللازم مع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية ، إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة لتطوير شبكة الطرق والصرف والخدمات، وإنشاء منطقة لوجيستية،، وإنشاء مصنع لتدوير مخلفات الرخام والاستفادة منها وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى إضافة عوائد متميزة للدخل القومي المصري.

وأشار المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية متخصصة في مجال صناعة الرخام والجرانيت جنبا إلى جنب مع عدد من المدن الصناعية الأخرى مثل مدينة الروبيكي لصناعة الجلود ومدينة دمياط الجديدة لصناعة الأثاث بالاستعانة بخبرات دول العالم وفي مقدمتهم إيطاليا بهدف توفير فرص عمل وزيادة فرص تصدير المنتج المصري.

وأكد الدكتور لوكا ماشي ممثل صندوق الودائع والقروض الايطالي أن الصندوق مؤسسة مالية تتبع وزارة المالية الايطالية ويبلغ رأس ماله حوالي 400 مليار يورو وأغلب الأنشطة التي يقوم بدعمها لابد أن يكون لها طابع اجتماعي وبيئي وتساهم في توفير فرص عمل كقطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والقطاع الصناعي.

وأوضح أن الزيارة التي قام بها لمنطقة شق الثعبان أعطته انطباعا جيداً عن الشركات العاملة بالمنطقة وعدد العاملين بها خاصة بعد التحولات التي تشهدها منطقة شق الثعبان حاليا.

وأشار ممثل الصندوق إلى هناك فرص كثيرة للتعاون مع شركات الرخام بمنطقة شق الثعبان لزيادة قدرتها الانتاجية بالاضافة إلى توفير أحدث الآلات والماكينات لها.

وخلال اللقاء طرح عدد من مستثمري شق الثعبان بعض الأسئلة على الدكتور لوكا ماشي بشأن الشروط التي يضعها الصندوق لمنح قروضه وقيمة الفائدة عليها.