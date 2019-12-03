وزير الرياضة: ربط 3 آلاف و516 مركز شبابيا بمنظومة إلكترونية

كتب- محمد عاطف ومي مدحت:

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إنه يجرى تنفيذ مجموعة من المشروعات التطويرية لبعض المنشآت الرياضية في دمياط، بالإضافة إلى تطوير نادي دمياط الرياضي على مساحة 20 فدانا بتكلفة استثمارية 41 مليون جنيه، ومن المنتظر الانتهاء منه في مايو 2020.

وأضاف إلى أن نادي الزرقا الرياضي يقع على مساحة 8862 مترا مربعا، بتكلفة استثمارية تبلغ 22 مليونا و500 ألف، ويتوقع الانتهاء منه خلال فبراير القادم، مشيرا إلى أنه تم إدراج استاد دمياط ضمن المشروع القومي لتطوير الاستادات بعد توقف دام لـ 8 سنوات.

وأشار إلى أنه تخصيص مليونين و460 ألفا و992 جنيها؛ لتدعيم الأنشطة الشبابية والرياضية وتفعيل منظومة الربط الإلكتروني على مستوى الجمهورية، موضحا أنه جرى ربط 3 آلاف و516 مركز شبابيا من إجمالي عدد المراكز البالغة 4330 مركزا، بنسبة إنجاز 81%، فيما وصل عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة الشبابية من خلال منظومة الربط الإليكتروني إلى 534 ألفا و947 مستفيدا.

ولفت الوزير إلى أن إجمالي المخصصات المالية للأنشطة بلغ 5 ملايين و17 ألف جنيه، منوها بانتهاء محافظة دمياط من الربط الإليكتروني لمراكز الشباب بنسبة 100%.

وتابع: إن وزارة الشباب والرياضة تهتم بالبرامج التثقيفية وبرامج المحاكاة في البرلمان، وتعليم ذوي الهمم والقدرات الخاصة، الحرف اليدوية في مراكز الشباب، بالإضافة إلى مسابقات الإبداع، وغيرها من الأنشطة المختلفة. ​