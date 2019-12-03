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اليوم.. النقل تفتتح محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط

07:30 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
اليوم.. النقل تفتتح محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط

الفريق كامل الوزير، وزير النقل

القاهرة- (مصراوي):

تفتتح وزارة النقل، محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، ضمن عدد من المشروعات القومية.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمس الاثنين، إن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء دمياط تبلغ 1.365 مليار جنيه تم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبتنفيذ عدد من الشركات الوطنية المصرية.

وأشار الوزير إلى أن المحطة تشتمل على أرصفة بأطوال 630 مترًا وعمق – 17 مترًا ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع ومن المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها نحو 4 ملايين طن سنوياً.

كامل الوزير وزارة النقل ميناء دمياط

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