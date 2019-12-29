​وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء سبل تحقيق التنمية الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون لتحقيق تنمية زراعية شاملة بالمحافظة.

وناقش الجانبان سبل تنمية الثروة الحيوانية في المحافظة، من خلال تشجيع وزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال بالمحافظة، فضلًا عن تقديم كافة سبل الدعم الفني والبيطري لصغار المربين.

كما استعرض الجانبان موقف المشروعات الخاصة بالانتاج النباتي والحيواني الجاري تنفيذها بالمحافظة، فضلًا عن مناقشة سبل تنشيط المشروعات الانتاجية المتوقفة بالمحافظة، وايجاد الحلول المناسبة لإعادتها من جديد للإنتاج.

وناقش اللقاء، إجراءات تقنين الأراضي الزراعية لأبناء المحافظة، فضلًا عن التوسع في إقامة مشروعات تنموية في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومنتجات الألبان، ومزارع الإنتاج النباتي المتكامل من الخضر والفاكهة، وخاصة في مدينة طور سيناء، والمقرر لها أن تكون السلة الغذائية لمحافظة جنوب سيناء.

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