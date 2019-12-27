مد فترة التسجيل لترشيحات ترقي المعلمين حتى 23 يناير

كتب - أسامة علي

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، مد فترة تسجيل المعلمين لترشيحات الترقي، على بوابة مركز المعلومات بموقع وزارة التربية والتعليم، حتى الخميس 23 يناير 2020.

وطالبت الأكاديمية، مسئولي الحكومة الإلكترونية بالإدارات والمدارس بالاستمرار في الدخول على الموقع، لمراجعة جميع بيانات شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المرشحين للترقي، واستيفاء توقيعات المرشحين بصحة بياناتهم.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على ضرورة التنبيه بتعميم نشرة دورية بديوان عام كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وكذلك على مواقع المديريات بتلك التعليمات.

كما طالبت المعلمين المرشحين للترقي للعام 2019/2020 بالدخول على صفحاتهم باستخدام الكود والرقم القومي وكلمة السر الخاصة بكل منهم للتأكد من صحة بياناتهم، وتسجيل تأكيد ترشحهم لإجراءات الترقي للعام 2019/2020.