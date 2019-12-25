الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل إجرامي تخصص "انتحال صفة"

القاهرة - أ ش أ:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل اجرامي تخصص أعضاءه في انتحال صفة بعض من الوظائف العامة بالدولة منها هيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ليتمكن التشكيل من إصباغ صفة رسمية لهم لتيسير أعمال النصب.

وكان التشكيل الإجرامي قد قام بتزوير عقود تعيين للمواطنين المتعاملين معهم منسوب صدورها لجهات رسمية وحكومية ببعض من الدول العربية ومنها دولتي الكويت والامارات .

ويجري عرض التشكيل الإجرامي على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

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