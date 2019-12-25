رئيس "الوطنية للإعلام": تنسيق وتواصل مستمر مع أسامة هيكل

كتب - مصطفى علي:

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعاً اليوم الأربعاء، برئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لبحث الأنشطة والموضوعات التي تتعلق بالعمل في مختلف قطاعات الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأعضاء المجلس، التهنئة لأسامة هيكل بمناسبة توليه منصب وزير الدولة للإعلام.

وشدد "زين" في بيان اليوم، على التنسيق والتواصل المستمر مع الوزير أسامة هيكل لتفعيل آليات العمل الإعلامي بالهيئة الوطنية للإعلام.