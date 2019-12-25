أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

رئيس "الوطنية للإعلام": تنسيق وتواصل مستمر مع أسامة هيكل

06:33 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
رئيس "الوطنية للإعلام": تنسيق وتواصل مستمر مع أسامة هيكل

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب - مصطفى علي:

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعاً اليوم الأربعاء، برئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لبحث الأنشطة والموضوعات التي تتعلق بالعمل في مختلف قطاعات الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأعضاء المجلس، التهنئة لأسامة هيكل بمناسبة توليه منصب وزير الدولة للإعلام.

وشدد "زين" في بيان اليوم، على التنسيق والتواصل المستمر مع الوزير أسامة هيكل لتفعيل آليات العمل الإعلامي بالهيئة الوطنية للإعلام.

حسين زين أسامة هيكل الهيئة الوطنية للإعلام

الخبر التالى:

الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل إجرامي تخصص "انتحال صفة"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. بيراميدز 0 - 0 وادي دجلة