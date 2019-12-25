"المستشفيات الجامعية" ترحب بالتعاون مع مستشفى سرطان الأطفال لتقليل قوائم الانتظار



كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماح سعد جبرائيل، بشأن إبرام بروتوكول تعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفى سرطان الأطفال لتقليل قوائم الانتظار للأطفال، وذلك فى حضور ممثل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وسط إشادة من كافة الأعضاء المشاركين فى الاجتماع، والتأكيد على أهميته فى سرعة علاج حالات الأطفال المصابين بالسرطان، بالإضافة إلى استفادة الأطباء فى المستشفيات الجامعية من خبرات الأطباء بمستشفى سرطان الأطفال.

وعقب الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على الاقتراح، بوصفه أنه اقتراح جيد جدا، قائلا: "سنتواصل مع مستشفى 57357 لتفعيله، وسأقوم بإعداد صيغة البروتوكول وإرساله للمستشفي للتوافق على توقيع بروتوكول التعاون"، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفى سرطان الأطفال لاستكمال علاج أورام الأطفال، وتقليل قوائم الانتظار.

وقالت النائبة الدكتورة سماح سعد، إن الاقتراح بتوقيع بروتوكول التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفى سرطان الأطفال 57357، يهدف إلى علاج الأطفال من الأورام، وتقليل قوائم الانتظار لتخفيف المعاناة عن الأطفال وسرعة علاجهم وحمايتهم من هذا المرض الخبيث.

وأشارت "سعد"، إلى أن الاقتراح يستهدف أيضا استفادة الأطباء في المستشفيات الجامعية من خبرات الأطباء فى مستشفى سرطان الأطفال، فى علاج هذا المرض الخبيث.