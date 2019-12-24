تشريعية البرلمان تشكل لجنة فرعية لمناقشة قانون المأذونين

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمل المأذونينات والمأذونيين ، وإعداد تقرير حوله تمهيدا لعرضه فى اجتماعات اللجنة القادمة.

وقال أبو شقة: إن اللجنة الفرعية ستضم فى تشكيلها المستشار حسن بسيوني رئيسا وعضوية النواب كمال أحمد وعبد المنعم العليمس ومنجد الهوارى، وكل من يرغب في الانضمام .

وطالب النائب ضياء الدين داود بترشيد قرار تشكيل لجان فرعية لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة، وقال خلال اجتماع اللجنة، إن القرار يقلص من حالة الزخم فى المناقشات بين الأعضاء حول مشروعات القوانين.

ورد عليه رئيس اللجنة: انت أول من طلبت بالعمل بهذا النظام، وعقب "ضياء" قائلا: أخشى أن تنقلب السنة المحمودة إلى آلية عمل متابعة.